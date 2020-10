KNVB wil met buurlanden WK voor vrouwen in 2027 organiseren

Het volgende WK, over drie jaar, wordt gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Het is nog niet bekend wanneer de mondiale federatie FIFA beslist waar het WK 2027 wordt gehouden. De Nederlandse regering en de Tweede Kamer schaarden zich al in 2018 achter het plan van de KNVB.

Nederland, Duitsland en België hebben hun interesse in de WK-organisatie kenbaar gemaakt bij de FIFA en de UEFA. Ze gaan nog voor het einde van dit jaar afspraken maken en die vastleggen in een convenant. Daarna volgen gesprekken met mogelijke speel- en trainingslocaties. Het idee is om in Duitsland vooral steden in het westen van dat land te kiezen, zodat de reisafstanden tussen de verschillende stadions klein blijven.

Europese titel

De Nederlandse voetbalsters veroverden in 2017 op het EK in eigen land de Europese titel. Twee jaar later haalden de ‘Leeuwinnen’ de finale op het WK in Frankrijk. ,,We hebben zelf gemerkt wat een toernooi in eigen land met je doet”, zegt bondscoach Sarina Wiegman, die onlangs samen met de Duitse oud-topvoetbalster Silvia Neid en Femke Maes uit België op de hoogte werd gebracht van het gezamenlijke ‘bid’. ,,Het WK is het grootste evenement wereldwijd wat betreft vrouwensport. Hoe mooi zou het zijn om dat samen te organiseren? In alle drie de landen zou dit weer een ‘boost’ betekenen voor de ontwikkeling van de sport.”

Volledig scherm Sarina Wiegman. © BSR Agency

Volgens Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, past een samenwerking tussen drie landen bij de sport. ,,Het vrouwenvoetbal staat traditioneel bekend om zijn sterke community-gevoel, waarbij alle betrokkenen oog hebben voor het grotere geheel, namelijk het verder brengen van de sport. Zowel op als buiten het veld. Dat wij dit project als drie voetbalconcurrenten, en tevens goede buren, gezamenlijk oppakken, sluit heel mooi aan bij dit gedachtegoed. We geloven erin dat we door dit staaltje teamwork echt het verschil kunnen maken en de kans om dit toernooi te mogen organiseren vergroten.”

Duitsland, dat in het vrouwenvoetbal al geruime tijd tot de wereldtop behoort, organiseerde in 1989 en 2001 een EK en in het 2011 het WK. België hoopt over zeven jaar het eerste grote eindtoernooi voor vrouwen te mogen huisvesten.