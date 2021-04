KNVB wil onlineracisme weren en praat met Facebook

Eindhoven bewijst massaal de laatste eer aan Willy van der Kuijlen, het icoon van PSV

24 april PSV-supporters hebben zaterdagmiddag in groten getale afscheid genomen van Willy van der Kuijlen, het grootste icoon van de club. De uitvaart van de 74 jaar geworden PSV-legende was in het Philips Stadion en was online voor iedereen te volgen.