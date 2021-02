KNVB woedend over uitspraak OMT-lid over publiek bij voetbal

De KNVB is ‘met stomheid geslagen’ over uitspraken die OMT-lid Andreas Voss eerder bij de NOS deed over de mogelijkheid weer publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden.

Vlak voordat de tests met toeschouwers in stadions als onderdeel van de zogenoemde Fieldlab-praktijktoets beginnen liet Voss weten dat volle tribunes er dit kalenderjaar vermoedelijk niet meer inzitten. ,,Dit staat volledig haaks op alle gesprekken die wij met het kabinet hebben gevoerd”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de voetbalbond, tevens toernooidirecteur van het EK in Amsterdam.

,,Wat Voss zegt is prematuur, onnodig en schadelijk”, aldus De Jong. ,,Als wetenschapper hoort hij open te staan voor de uitkomsten van de experimenten en onderzoeken, die bijvoorbeeld in stadions en theaters worden gevoerd. Maar van meneer Voss kunnen we beter wachten tot we begin 2022 allemaal gevaccineerd zijn. Wij willen stap voor stap naar verbeteringen, maar hij voorspelt al hoe het er tegen het einde van het jaar uitziet.”

Voss, hoogleraar infectiepreventie van het Radboud UMC, is hoofdonderzoeker van het Fieldlab-programma. Hij zegt dat het hem “onwaarschijnlijk lijkt” dat er in 2021 nog voor volle stadions wordt gespeeld. “Zelfs als de uitkomsten van het onderzoek positief zijn.”

Er worden experimenten met publiek uitgevoerd bij onder meer een voorstelling van Guido Weijers, bij een zakelijk congres en bij wedstrijden in het betaalde voetbal. ,,En we handelen op basis van de uitkomsten daarvan”, vervolgt De Jong. “Uitspraken dat het tot mislukken is gedoemd zijn uitermate schadelijk. Clubs gaan nu in gesprek met hun seizoenkaarthouders voor volgend seizoen. Nu horen de fans, het gaat voorlopig niets worden. Dit is niet de mening van het kabinet, dat is mij inmiddels verzekerd.”

Volledig scherm © ANP

De Jong was vrijdag in Nijmegen, waar hij meewerkt aan het experiment van een beperkt aantal toeschouwers bij NEC - De Graafschap. De test op het coronavirus heeft hij gehad. ,,Iedereen die ik heb ontmoet kijkt er naar uit weer bij een wedstrijd te mogen zijn, zelfs met een beperkt aantal. Er is geen angst, bij niemand. Dat de belangstelling niet overdreven groot is komt omdat we slechts uit een kleine vijver kunnen vissen. En iedereen die wil meewerken moet op korte termijn door vijf hoepels springen. Maar de mensen willen dolgraag.”

De KNVB zegt dat de aanwezigheid van elke toeschouwer meer de situatie verbeterd. De Jong: ,,Wie zegt dat het pas zinvol is publiek toe te laten als dat kan zonder restricties heeft niets van onze branche begrepen. Ik was een half jaar geleden in Bergamo bij Italië - Nederland. Daar zaten 1200 burgemeesters op de tribune en de sfeer was meteen honderd keer beter dan in een leeg stadion. Laat staan als er straks 15.000 mensen in mogen, of wat ons betreft nog wel meer. Volgens meneer Voss maakt dat allemaal niet uit. Laat hij zich met zijn vak bezighouden. Ik vertel hem toch ook niet hoe het virus zich gaat gedragen.”

De Jong hoopt op verbetering in de stadions en op substantieel publiek de komende zomer bij de EK-wedstrijden in Amsterdam. ,,In Nederland worden nu de risicogroepen gevaccineerd, dat zal straks de druk op de zorg verminderen. Daarnaast zagen we vorig jaar een seizoenseffect. We hebben begin dit seizoen publiek gehad bij meer dan honderd duels en dat is naar volle tevredenheid van de autoriteiten verlopen. Een grote Arena kunnen wij in meerdere grote bubbels opdelen en dan kunnen er veel mensen veilig naar binnen. Dat is onze ambitie. Het kan veilig en verantwoord. Nee, natuurlijk is niets zonder risico. Ik zit nu in de auto, dat is ook niet zonder risico. Maar ik wil ergens naartoe.”

Volledig scherm © ANP