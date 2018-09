KNVB: zeker acht eredivisieduels gaan door

De Gier bereidt NEC nauwgezet voor op de vele opties van Jong PSV

15:35 NIJMEGEN - Jack de Gier wil zich vrijdagavond in De Goffert niet laten verrassen door Jong PSV. De trainer van NEC heeft de tegenstander tot in den treuren bestudeerd. ,,We hebben in aanloop naar dit duel meer gedaan dan voor andere competitieduels”, vertelt hij.