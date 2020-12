KNVB: Zo kunnen amateurvoetballers weer aan de slag

Volgens de KNVB slaat het kabinet door met amateurvoetbalverbod. ,,Een teamsport is een effectief middel in de strijd tegen maatschappelijke problemen zoals bewegingsarmoede, overgewicht en eenzaamheid. Veldvoetbal is veilig in de buitenlucht, maar dit mag slechts in groepjes van vier of eerder zelfs twee. Dat is voor een team nauwelijks te doen, laat staan week in week uit vol te houden. Jeugdteams mogen binnen de eigen vereniging trainingspotjes spelen maar raken dit na twee maanden ook wel beu. Dat blijft niet zonder gevolgen. Veel Nederlanders zijn vanwege de coronamaatregelen minder gaan sporten of hier zelfs helemaal mee gestopt, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF”.