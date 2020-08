Koeman bij Oranje: hij leerde het Nederlands elftal weer winnen

20 interlands

Omdat Oranje vanwege de coronacrisis dit jaar nog niet in actie kwam, blijft Koeman (78 interlands als speler) als bondscoach steken op 20 duels. Zowel in 2018 als in 2019 had hij het Nederlands elftal tien wedstrijden onder zijn hoede. Onder zijn leiding won Oranje elf keer, speelde het vijf keer gelijk en werd vier keer verloren. De grootste zege (5-0) boekte Koeman op 19 november vorig jaar in zijn laatste interland tegen Estland.

Volledig scherm Oranje voor het duel met Estland vorig jaar, de laatste interland van Koeman als bondscoach. © BSR Agency

Valse start

Koeman verloor als bondscoach zijn eerste (oefen)interland met Oranje van Engeland, dat op 23 maart 2018 in Amsterdam nog met 0-1 te sterk was. Daarna leed het Nederlands elftal onder zijn leiding alleen nog nederlagen tegen de toplanden Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Volledig scherm Ronald Koeman ziet het misgaan in zijn eerste interland tegen Engeland. © Pim Ras Fotografie

Snelle leerlingen

Koeman werkte met een talentvolle lichting internationals. De spelers van Oranje bleken bijzonder snelle leerlingen. De tweede keer dat ze onder hem tegen Engeland, Duitsland en Frankrijk speelden, stapten ze wél als winnaars van het veld. Alleen tegen Portugal, dat in de eerste finale van de Nations League net iets te sterk was (1-0), kreeg Oranje geen herkansing.

Volledig scherm Ronald Koeman nadrukkelijk aanwezig in de halve finale van de Nations League tegen Engeland (3-1). © Pim Ras Fotografie

De successen

De nederlaag tegen Portugal was een kleine domper, maar dat Nederland na zeges op Frankrijk, Duitsland en Engeland de finale haalde van de eerste Nations League had vooraf natuurlijk niemand durven dromen. Ook de kwalificatie voor het EK, dat deze zomer gespeeld had moeten worden, verliep probleemloos. Oranje plaatste zich als nummer twee in de poule achter Duitsland.

Volledig scherm Virgil van Dijk en Daley Blind vieren de plaatsing voor het EK na de 0-0 bij Noord-Ierland. © ANP

Debutanten

Koeman liet veertien spelers debuteren in Oranje. Hans Hateboer was op 23 maart 2018 tegen Engeland (0-1) de eerste. Myron Boadu op 19 november 2019 tegen Estland (5-0) de laatste. De meest in het oog springende debutant: Frenkie de Jong. De middenvelder met wie hij straks in Barcelona weer samenwerkt, maakte onder Koeman op 6 september 2018 tegen Peru (2-1) als invaller zijn eerste minuten in Oranje. De Jong staat inmiddels op 15 interlands.

Volledig scherm Frenkie de Jong maakte onder Koeman zijn debuut in Oranje tegen Peru. © Pim Ras Fotografie

Captain Virgil

Onder Koeman werd Virgil van Dijk aanvoerder van Oranje. De vedette van Liverpool speelde 17 keer onder de vertrokken bondscoach. Zijn partner in de defensie, Matthijs de Ligt, is de enige speler die in alle 20 interlands van Koeman in actie kwam.

Volledig scherm Koeman met zijn vaste centrale duo Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. © BSR Agency

De topscorer

Memphis Depay groeide onder Koeman uit tot de onbetwiste aanvalsleider van Oranje. De spits van Olympique Lyon betaalde het vertrouwen van de bondscoach terug met elf goals (en elf assists!). Georginio Wijnaldum is met tien doelpunten (twee assists) de opvallende nummer twee op Koemans topscorerslijst.

Volledig scherm Gioirginio Wijnaldum en Memphis Depay na de 2-2 tegen Duitsland. © Pim Ras Fotografie