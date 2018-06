Koeman: Eerste helft wederom niet goed

Koeman schrok van de eerste helft van zijn ploeg in het stadion van Juventus. Hans Hateboer stapelde fout op fout, Georginio Wijnaldum was opnieuw niet de nuttige speler die hij vaak bij Liverpool is en Marten de Roon en Ruud Vormer konden het middenveld ook niet naar hun hand zetten. ,,Ik vroeg mezelf af hoe het mogelijk was dat we zo veel balverlies leden", zei Koeman. ,,We kunnen echt beter. Dat moeten we vaker en langer laten zien. Nu was het alleen in de tweede helft best aardig."



Vooral in de eerste helft leerde Koeman dat hij nog een lange weg te gaan heeft met Oranje. ,,Ik had ook niet verwacht dat ik na vier oefeninterlands kon zeggen dat we ons wel even voor het EK van 2020 gaan plaatsen", zei hij. ,,We missen niet voor niets twee grote toernooien op rij."



Na de rust kwam Oranje meer aan voetballen toe. ,,We speelden wat vrijer, mede door de positieve inbreng van Daryl Janmaat en alle aanvallende wissels. De 1-1 was verdiend.''