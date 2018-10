Koeman: Frenkie de Jong fit genoeg om te spelen

Geen oud zeer

Bergwijn werd vorige maand niet opgeroepen omdat hij nodig was bij Jong Oranje. Omdat niet iedereen het daar mee eens was, was daar destijds veel over te doen. Van oud zeer is volgens Koeman echter geen sprake. ,,Ik laat hem eerst even met rust’’, aldus Koeman, die nog niet met Bergwijn sprak. ,,Dat komt op een later moment. Maar we hoeven het niet over het verleden te hebben, dat is intern wel besproken.’’