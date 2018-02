Koeman maakt in Amsterdam Oranje-staf rond

Door Mikos Gouka en Maarten Wijffels



Koeman neemt keeperstrainer Patrick Lodewijks, waar hij al eerder mee werkte bij Feyenoord, Southampton en Everton, mee naar Oranje. Door die wens van de 78-voudig ex-international moet de KNVB waarschijnlijk eerder afscheid nemen van Frans Hoek, die officieel nog tot de zomer onder contract staat in Zeist.



Kees van Wonderen, al in dienst bij de jeugd van Oranje, is de beoogde rechterhand van Koeman. Hij is nog in gesprek over de precieze invulling van zijn rol, want Van Wonderen heeft nog belangrijke kwalificatiewedstrijden voor de boeg met zijn team.



Ooit waren de twee ploeggenoten bij Feyenoord, in de periode dat Koeman zijn actieve carrière afsloot in Rotterdam. Jan Kluitenberg, als fysieke trainer al veel langer in het kielzog van Koeman bij onder meer Benfica, Vitesse, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton, tekent ook bij de KNVB.



Eerder werd al duidelijk dat Nico-Jan Hoogma technisch-directeur/directeur topsport wordt en Aloys Wijnker aan de slag gaat als hoofd voetbalontwikkeling.