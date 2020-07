Koeman: ‘Rentree Robben is geweldig, rentree Sneijder zie ik niet gebeuren’

VideoRonald Koeman vindt het prachtig dat Arjen Robben van plan is om weer te gaan voetballen bij FC Groningen, de club waar ook de bondscoach van Oranje zijn loopbaan begon. Of Wesley Sneijder óók terugkeert op de velden, betwijfelt Koeman.

De keuzeheer schoof zondag aan bij Studio Sport, waar uiteraard ook de rentree van Robben ter sprake kwam. ,,Dat is geweldig voor FC Groningen, de club heeft dit nodig. Ze hebben moeilijke seizoenen achter de rug, er zat minder publiek op de tribunes, dus de terugkeer van Robben is geweldig. Laten we hopen dat-ie fit wordt en zijn niveau weer haalt, dat is afwachten.”

Koeman kreeg ook de vraag of Robben weer in beeld kan komen bij het Nederlands elftal, dat over een jaar het EK afwerkt. ,,Nou, ten eerste heeft Arjen zélf aangegeven te stoppen bij Oranje", begon hij. ,,Ik ben naar München geweest voor een gesprek, voordat ik begon. Toen gaf hij aan dat hij zou gaan stoppen. Als dat niet verandert, kan ik hem ook niet oproepen. Hij heeft het zelf al goed aangegeven: we moeten het allemaal aankijken, dus het heeft weinig zin om hier allerlei prognoses op los te laten.”

Speculeren over ‘wat als...?’ wilde Koeman dan ook niet. ,,Laten we eerst even wachten tot hij echt gaat spelen en fit wordt. Dán is hij zeker een meerwaarde voor de Nederlandse competitie en voor FC Groningen. Mocht dat uiteindelijk leiden tot nieuw contact, dan gaat dat wel gebeuren.”

De laatste dagen zijn overigens ook de supporters van FC Utrecht bezig met een actie om Wesley Sneijder weer aan het voetballen te krijgen, in Stadion Galgenwaard. Koeman denkt niet dat dat er daadwerkelijk van komt. ,,Het is moeilijk, als je er een jaar uit bent geweest. En in het geval van Wesley is dat zelfs nog langer. Dus een rentree van hem? Ik geloof het niet, ik zie het niet gebeuren.”

