Koeman steunt Veronica Inside-boycot: ‘Kan het me goed voorstellen’

,,Virgil van Dijk, onze aanvoerder, heeft me gebeld en gezegd dat het voor de spelers niet langer meer zo kan,’’ vertelt Koeman. ,,Het gaat niet alleen om opmerkingen rond de huidige antiracismedemonstraties in dat programma. De spelers zien hoe zij en andere mensen regelmatig belachelijk worden gemaakt en worden beledigd. Het wordt altijd maar afgedaan onder de dooddoener van ‘cafépraat’. Maar ze gaan er te ver in.



,,Virgil heeft gevraagd wat ik ervan vond dat ze nu dit statement wilden maken. Als mijn spelers unaniem zeggen: tot hier en niet verder, dan is dat een duidelijk signaal. En kan ik me er iets bij voorstellen. Ik herken het zelf en heb er al eens iets over gezegd bij een persconferentie. Het is óók een optelsom. Na dat telefoontje van Virgil is het verder besproken binnen de bond. Mijn steun en die van de staf en de KNVB hebben ze.’’