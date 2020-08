Koeman tekent voor twee jaar bij Barcelona, Lodeweges interim-bondscoach

Ronald Koeman reageert op de site van de KNVB op zijn overstap van Zeist naar Barcelona, waar hij van 1989 tot 1995 actief was als speler. De voormalig verdediger scoorde 88 keer in 264 duels voor de club, won vier jaar op rij La Liga en schoot FC Barcelona in 1992 op Wembley naar de eerste eindzege in de Europa Cup I. 28 jaar later is Koeman daarom nog altijd populair bij de Catalaanse aanhang, maar in Camp Nou wacht hem een zware klus. ,,Ik vond het een eer om bondscoach van Nederland te zijn. De afgelopen tweeënhalf jaar heb ik er alles aan gedaan om successen met Oranje te behalen. Ik kijk met trots terug wat we samen in die periode hebben bereikt. Het Nederlands elftal heeft een mooie toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dat FC Barcelona mijn droomclub is, weet iedereen. Het voelt voor mij heel bijzonder daar coach te kunnen worden.”