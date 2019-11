Koeman tevreden over talenten: ‘Boadu is er wel aan toe’

Ronald Koeman ging op de persconferentie in Zeist in op zijn keuzes in zijn selecties voor de interlands tegen Noord-Ierland en Estland. De bondscoach weet niet of Memphis Depay klaar is voor de wedstrijd in Belfast. Met Babel, Weghorst, Luuk de Jong en Myron Boadu heeft hij vier alternatieven.

,,Als Memphis niet kan spelen tegen Noord-Ierland heb ik vier spelers die op zijn positie kunnen spelen’’, zegt Koeman. ,,Ryan Babel is ook een optie voor die positie. We hebben de laatste twee interlands niet goed gespeeld. In balbezit, maar ook qua organisatie. De balsnelheid was niet goed. Dat moet beter, maar dat is ook een rol voor een spits. Dat kan met een targetman, maar ook met een bewegende spits.’’

Koeman is blij met de ontwikkeling van Stengs en Boadu. ,,Die jongens hebben te maken met een stukje spanning hier’’, zegt Koeman. ,,Het is snel gegaan met die jongens. Aan de andere kant kennen ze veel jongens vanuit jeugdteams. Ze kwamen vrolijk binnen, met een lach op hun gezicht. Dat moeten ze zo houden. Boadu is er wel aan toe. Die kan ook nog aan de zijkant spelen. Ik zei eerder dat het misschien te vroeg was voor hem. Maar Malen en Memphis vielen weg. En Bergwijn. Dan kijk je verder. Spelers hebben pijntjes in deze fase. Wijnaldum is grieperig, hij traint vandaag niet. Memphis is zelf heel positief over zijn situatie, maar het zou kunnen dat hij Noord-Ierland niet haalt en Estland wel. We bekijken het per dag.’’

De bondscoach geeft aan dat hij in 2020 misschien wel verder gaat selecteren waar hij nu vooral erg probeert vast te houden aan een vaste groep. ,,Mo Ihatarren is er niet bij, dat is in onderling overleg gegaan. De volgende periode is hij gewoon beschikbaar en dan hangt het van mij af of ik hem selecteer. Dat is niet automatisch zo, dat hangt af van zijn prestaties”, vertelt Koeman, die ook inging op de situatie rondom PSV-doelman Jeroen Zoet. ,,De keuze om hem op te roepen is misschien wel meer dan een arm om hem heen. Ik wist vrijdag al dat hij zondag niet zou spelen. Maar ik had hem altijd opgeroepen. Ik overleg heel erg met Patrick Lodewijks, (de keeperstrainer van Oranje, red). Waarom Zoet en aanvankelijk ook Vermeer nog altijd in plaats van Bizot en Krul? We willen met een vaste groep werken. Iemand is niet meteen uit beeld. Ik wil niet naar een beleid van weinig vastigheid. Dit is de beste manier om tot succes te komen, om duidelijk te creëren. We hebben bewust gekozen om Zoet niet te laten vallen. Je ziet wel dat het hem pijn heeft gedaan. Hij was bij mij altijd tweede keeper. Nu gaan we kijken wie er tweede keeper en derde keeper. Maar dat maak ik wel op tijd bekend…’’



Dat laatste was uiteraard met een knipoog naar PSV, waar het afgelopen weekeinde niet alleen over de nederlaag tegen Willem II ging maar ook over de verbanning van Jeroen Zoet.

Berghuis

Koeman had ook een woordje met Steven Berghuis die volgens de KNVB aan rood ontsnapte tegen RKC. ,,Steven heb ik wel aangesproken. Het was niet slim wat hij zondag tegen RKC deed. Dat heb ik hem verteld. Wat ik van het interview vond na afloop? Zullen we daar over stoppen. Weghorst is er wel bij deze keer hè. Want ik kreeg altijd de vraag waarom hij er niet bij was. Welke spits ik nodig heb in Noord-Ierland? Een goede. Luuk de Jong kan ook starten. Hij speelt gewoon bij Sevilla. Maar ik vind hem beter om iets te forceren als invaller dan Weghorst. We zullen moeten kiezen. Daar heb ik deze week mijn trainingen voor deze week.”