Koeman: Was iedereen maar zoals Frenkie

Ronald Koeman is een groot bewonderaar van Frenkie de Jong, die morgen waarschijnlijk nog op de bank begint in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. ,,Ik geloof niet dat ik op zijn leeftijd zo verstandig sprak. Alles wat hij doet, doet hij met een glimlach op zijn gezicht.”



De Jong is hersteld van een liesblessure en naar eigen zeggen klaar om te spelen.