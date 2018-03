Koeman wil tegen Portugal verder experimenteren

Over zijn experiment met het systeem. ,,We spelen dit systeem niet om ons alleen maar aan te passen aan de tegenstander. In dat systeem moeten we ook zelf aanvallend iets creëren. We moeten proberen het elftal zo neer te zetten dat je ergens op het veld een man meer creëert. Maar in ieder systeem moet je ook compact spelen als je de bal niet hebt. Dat is voor ons de enige weg om op een eindtoernooi te komen. Je moet eerst zorgen dat dit onderdeel perfect is. Ik heb daar vier wedstrijden voor."



Koeman blikte tijdens de persconferentie eerst terug op zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Nederland (0-1 nederlaag tegen Engeland). ,,Als ik die wedstrijd terugkijk, vind ik niet dat Engeland veel kansen gehad heeft. Wij ook niet, maar Engeland ook niet. We zijn niet meer de beste van de wereld. Al een tijdje niet meer. Dan moet je proberen om op een andere manier resultaat te boeken", verwijst hij naar het 3-4-3 en 5-3-2-systeem waarmee het Nederlands elftal speelde.



Van een mislukt debuut spreekt hij dan ook niet. Morgen tegen Portugal in Genève en voor de zomer nog tegen Slowakije en Italië wil Koeman verder experimenteren. Daarna hoopt hij een zo sterk mogelijk elftal op te stellen voor loodzware wedstrijden in de Nations League tegen Duitsland en Frankrijk.