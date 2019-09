Koeman ziet opnieuw sterker Oranje na de rust

Net als tegen Duitsland zag bondscoach Ronald Koeman dat zijn ploeg ook bij Estland (0-3) in de tweede helft beter speelde. ,,In het begin zaten we daar niet kort genoeg op. In de tweede helft ging dat beter”, aldus de bondscoach bij de NOS.

Koeman zag in de tweede helft meer ruimtes ontstaan. ,,We zijn tot het laatst doorgegaan in het druk zetten. Dat kwam ook omdat Frenkie de Jong dieper ging spelen. Dat resulteerde in de 2-0 en later uiteindelijk 4-0. De manier waarop de spelers elkaar nu coachen en elkaar beter willen maken, is voor mij duidelijk zichtbaar. Dat vind ik een mooie ontwikkeling in het team.”

Zes punten in vier dagen: Ronald Koeman kan tevreden zijn na de zeges op Duitsland (2-4) en Estland (0-4). ,,Aan de ene kant is het normaal dat je hier met 4-0 wint. Maar je moet het wel kunnen opbrengen. En dat valt niet altijd mee. Eindelijk kwamen we een keer niet op achterstand. Maar dat komt ook omdat we in twaalf van de zestien interlands onder mij tegen sterke tegenstanders hebben gespeeld. Misschien moeten we iets vaker tegen ploegen als Estland spelen. Dat is goed voor mijn cijfers.”

Oranje vervolgt de EK-kwalificatie op 10 oktober met een thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland. ,,Als we die winnen, dan kunnen ze de eerste twee plaatsen van de poule eigenlijk bijna niet meer ontlopen”, zei Koeman. ,,Maar deze ploeg wil meer. Wij willen deze kwalificatiepoule winnen. Dit is zo’n hechte ploeg. De spelers hebben in korte tijd zo veel meegemaakt. Van Dijk en Wijnaldum hebben de Champions League gewonnen. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn doorgebroken. Depay is opgestaan. En de jongens willen meer. Dit is nog lang niet het einde.”

Het spel van Ryan Babel verraste Koeman niet. ,,Ik weet hoe fit hij is en wat hij kan brengen. Hij heeft natuurlijk een paar rare moves gemaakt met clubs. Hij is 32 jaar en kan nog steeds het verschil maken. Dat was tegen Duitsland zo en vandaag met die eerste twee goals.”

