Koevermans: ‘Advocaat intern niet ter discussie bij Feyenoord’

Advocaat snapt niets van Feyenoord-spe­lers: 'Ze moeten maar eens zeggen wat ze dwarszit'

8:01 Steven Berghuis was na afloop van het gelijkspel tegen Emmen nog mild. De aanvoerder vond de eerste helft tegen Emmen ‘wel oké’. De rechterspits vond dat de gelijkmaker van Emmen, dertien minuten voor tijd uit een strafschop, één slecht moment was. ,,En daarna speelden we tegen de klok’’, zei Berghuis.