Kogel door de kerk: De Ligt tekent voor vijf jaar bij Juventus

Ontwikkeling

In een kleine drie jaar ontpopte De Ligt zich steeds meer tot ongenaakbare sterkhouder van Ajax en het Nederlands elftal. Op 21 september 2016 debuteerde de verdediger op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Ajax. In het Bekerduel met Willem II (5-0 zege) was hij direct trefzeker. Onder Peter Bosz groeide De Ligt in dat seizoen al uit tot basisspeler van de ploeg, debuteerde in Oranje, en speelde onder meer een sterke Europa League-finale tegen Manchester United.

Onlangs gaf De Ligt een inkijkje hierover. ‘Pas geleden had ik een etentje met mijn voetbalvrienden van vroeger. Adidas had dit georganiseerd. Hier waren ook jeugdvrienden bij en we haalden herinneringen op. Zo kwamen we erop dat ik vroeger als we in de tuin aan het voetballen waren altijd Cristiano Ronaldo wilde zijn. Dat was vooral in zijn tijd toen hij bij Manchester United speelde. Mijn eerste voetbalshirt was ook van hem uit die periode. Dat etentje was vlak na de ontmoetingen met Juventus, waarin ik duels met dezelfde Ronaldo heb moeten uitvechten. Zoiets blijft toch wel bijzonder.’