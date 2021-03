Kogel door de kerk: geen fans bij bekerfinale in de Kuip

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB, baalt. ,,Vorig jaar kon de finale van de TOTO KNVB-beker niet worden gespeeld, dit jaar moeten we dat zonder publiek doen. Dat is stevig balen, want niets is zo sfeervol als twee cupfighters die voluit voor deze grote prijs gaan, aangemoedigd door hun aanhang. Helaas moeten we daar nog een jaar op wachten. Wel zien we mogelijkheden dat het publiek binnenkort weer in de stadions kan, maar voor de bekerfinale komt dit helaas te laat.”

Teleurstelling bij supportersverenigingen

Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax, zei ‘uiteraard teleurgesteld’ te zijn. ,,We hadden goede hoop. Na de ervaringen met de Fieldlabtest bij het Nederlands elftal dachten we dat dit in de Kuip ook wel zou kunnen. Veel supporters kregen daardoor toch hoop. Nu lees ik dat dit niet kan omdat er bij de bekerfinale twee supportersgroepen zijn. Bij Oranje was er inderdaad één groep fans, maar die kwamen wel uit het hele land. Het is jammer. Aan de andere kant vinden we het begrijpelijk dat deze beslissing in deze tijd van corona genomen moet worden. Het lag in de lijn der verwachtingen.”



Berusting was er ook bij Roderik van Veelen, voorzitter van de Supportersvereniging Vitesse. ,,Natuurlijk is er een gevoel van teleurstelling, maar eerlijk gezegd hadden we ook niet veel verwachtingen. En als het had gemogen was het voor 1500 fans geweest. Dat is hetzelfde als een bruiloft houden voor dertig mensen, waarbij je een keuze moet maken tussen je vrienden. Dat was ook een uitdaging geweest. In elk geval spelen we de finale, wat FC Utrecht vorig seizoen niet mocht. Dat is voor een subtopper natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Wij gaan nu kijken wat wel kan, een sfeeractie in de Kuip, een brug in Arnhem met gele lampen. We proberen er toch nog iets moois van te maken. Maar vergelijkbaar met vier jaar geleden, toen we ook in de finale stonden, zal het niet zijn.”