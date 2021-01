Kökcü keert terug in de basis bij Feyenoord voor bekerduel met Heracles

In 2015 verloor Feyenoord ook met 1-0 van Ajax. Onder trainer Fred Rutten speelden de Rotterdammers toen een spetterende Klassieker waarin keer op keer de paal en lat werd geraakt. Maar drie dagen later vloog de ploeg tegen Go Ahead Eagles roemloos uit de beker met een 2-0 nederlaag in Deventer. ,,Dat moeten we voorkomen. De beker is ontzettend belangrijk voor deze club. We speelden in Amsterdam goed, maar dat biedt geen enkele garantie op een succesvolle avond tegen Heracles. Die ploeg hield ons hier voor de winterstop op 0-0, dat zegt wel iets.’'