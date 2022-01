Kökçü na glansrol in Nijmegen: ‘Ik moet vaker van afstand schieten’

Orkun Kökçü was naar eigen zeggen ‘helemaal happy’ met zijn optreden tegen NEC (1-4). De nummer 10 van Feyenoord schoot vanaf de stip de gelijkmaker binnen en zette de Rotterdammers in de tweede helft op voorsprong met een knap schot van afstand.

,,Ik kom vaker in zulke posities, maar als ik elke bal ga schieten houd ik geen overzicht", verklaart Kökçü bij ESPN. ,,Op de training doe ik het wel vaak. Ik heb het in me en eigenlijk moet ik het vaker in de wedstrijd doen. Ik denk dat ik te veel doorsla in het creëren van iets.”

Ook met de benutte penalty was de Turkse international tevreden. ,,Vorig jaar wilde ik penalty's eigenlijk niet nemen, zelfs niet op de training. Maar ik dacht nu: ‘zware schijt hebben’, en ik moet vertrouwen hebben in mijn trap", aldus Kökçü, die blij was dat hij zijn fout bij de tegengoal kon herstellen.

Feyenoord-trainer Arne Slot was tevreden met de veerkracht van zijn ploeg, maar de vroege achterstand in de eerste helft zag hij met lede ogen aan. ,,Het was een heel slechte eerste helft van ons", aldus Slot. ,,Ik ben blij met het aantal kansen dat we creëren tegen een defensieve ploeg. Maar ik was ontevreden over het aantal counterkansen dat we weggaven. In de tweede helft geven we niks weg, maar creëren we wel weer legio kansen. Ook het druk zetten was de hele wedstrijd uitstekend.”

Domper

Verdediger Lutsharel Geertruida viel in de tweede helft plotseling geblesseerd uit. ,,Ik weet niet hoe ernstig het is, maar het is wel een domper dat hij uitvalt”, zegt Slot. ,,Ik hoop dat het meevalt, want hij is een belangrijke speler. Ik heb vijf ervaren verdedigers, waarvan er eentje al ziek is".

Een positief punt van de wedstrijd was het optreden van Jahanbakhsh, die als rechtsbuiten veel kansen creëerde en een doelpunt maakte. ,,Ik werk iedere dag hard, en ik weet dat als ik mijn best doe het resultaat vanzelf komt. Ik was hiervoor een beetje ongelukkig, maar vandaag zat het wel mee”, vertelt de Iraniër. ,,Ik voel me goed, maar ik verwacht nog meer van mijzelf.”

Ook Slot was opgelucht dat het meezat voor de aanvaller. ,,Hij heeft veel goede voorzetten gegeven, een penalty verdient en een goal gemaakt. Dus hij heeft gedaan waar hij goed in is, maar hij heeft niet zijn beste half jaar achter de rug. Ik zie wel dat het ondertussen beter gaat dan een paar maanden geleden.”

