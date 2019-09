Komst Senesi is ultieme voorbeeld van nieuwe denken in de Kuip

In de Kuip geven ze het off the record toe. Vorige zomer was een speler als Marcos Senesi nooit naar de Kuip gekomen. Teveel risico, teveel gedoe met de onderhandelingen, teveel partijen ook die iets wilden verdienen aan de transfer, ook nog als Senesi in de toekomst wordt doorverkocht. Technisch directeur Martin van Geel gruwelde er gewoon van.

Door Mikos Gouka



Zijn opvolger Sjaak Troost liet zich deze zomer wel nadrukkelijk informeren over de mogelijkheden om in Zuid-Amerika rond te kijken naar spelers. Henk van Ginkel en Henk Timmer, de zaakwaarnemers van Jaap Stam, kennen de markt in vooral Uruquay en Argentinië erg goed. Ze kwamen met twee namen op de proppen: Alvaro Barreal, een jonge, talentvolle vleugelaanvaller. En Marcos Senesi, de partner van Ajacied Lisandro Martinez bij Jong Argentinië. Een linkspoot, bikkelhard, sterk in de opbouw en met veel kopkracht.

Maar ook iemand die tussen de 5 en 7 miljoen moest kosten. Een schijntje tegenwoordig vergeleken met de bedragen die overal worden neergelegd voor voetballers. Maar voor Feyenoord toch veel geld. Met de zakenmensen die het, bij gebrek aan directie in de Kuip, behoorlijk voor het zeggen hebben viel wel te praten over een investering.

Zij zien dat Ajax keer op keer geld verdient door te investeren in spelers. Zij zien dat het gat met Ajax en PSV oploopt omdat Feyenoord nooit eens met een verrassende naam op de proppen kwam. Martin van Geel was simpelweg behoudend, keek liever rond in de eredivisie en haalde vaak spelers van wie het al de vraag was of ze ooit bij Feyenoord zouden aanhaken, laat staan dat ze veel meer geld zouden opleveren in de toekomst.

Argentijnen

De club breekt morgen, met de officiële aankoop van Senesi, nadrukkelijk met dat beleid van de laatste jaren. De Zuid-Amerikaanse markt, het was voor Feyenoord immers jarenlang een no go area. Feyenoord ging in 1996 wel eens op de Argentijnse tour, toen het Pablo Sánchez en Patricio Graff aantrok van Rosario Central. Later kwam Eduardo Bustos ‘Tati’ Montoya van dezelfde club. Julio Ricardo Cruz bleek later een voltreffer, met Feyenoord werd hij kampioen en won hij de Super Cup. Maar de tijden van Zuid-Amerikaanse invloeden in Rotterdam leken voorgoed voorbij.



Volledig scherm Julio Ricardo Cruz is het middelpunt van een Feyenoord-feestje na de zege op Juventus in 1997. © ANP

Toen de Colombiaan Luis Sinisterra vorige zomer wel naar de Kuip kwam, haastte Van Geel zich om te zeggen dat het zeker niet als een verandering van de uitgestippelde, voorzichtige transferkoers in Rotterdam mocht worden gezien. Sinisterra was volgens Van Geel vooral goedkoop en rond de transfer doken niet allerlei extra makelaars op.

De nieuwe samenwerking met Henk van Ginkel en voormalig keeper Henk Timmer, eigenaren van World Soccer Consult, hebben voor een andere koers gezorgd. Senesi moet de Rotterdamse Nicolas Tagliafico of Lisandro Martinez worden. Zakenman Toon van Bodegom wil investeren. Als voorzitter van de raad van commissarissen wil hij graag in zee met Amerikaanse investeerders. Hij wil graag waarde op het veld creëren. Eigen jeugd die straks voor veel geld wordt doorverkocht. En nu dus ook, investeren in buitenlandse spelers en straks doorverkopen als het moment daar is.

Transferwaarde

De zakenmensen in de Kuip geloven heilig dat de transferwaarde snel zal verdubbelen. Senesi is straks te zien in de Europa League en hij zal waarschijnlijk debuteren in de nationale ploeg. Oké, PSV dacht recent met Maximiliano Romero een winstpakker te hebben gehaald. De peperdure aankoop mislukte echter in Eindhoven.

En waarom zou Senesi, als hij echt zo goed is, voor de eredivisie kiezen? Voor Feyenoord, de nummer drie van Nederland ook nog. De Argentijn ziet Nederland als een prima eerste stap in Europa. Senesi ziet hoe Tagliafico zich heeft ontwikkeld. En dankzij Van Ginkel en Timmer, die de speler in Europa op de transfermarkt mochten brengen van San Lorenzo, kreeg Feyenoord al snel een signaal dat een koop mogelijk was.

Senesi vliegt vandaag naar Amsterdam, komt daar vanavond laat en zal morgen medisch worden gekeurd om vervolgens voor waarschijnlijk vier seizoenen te tekenen. Die periode moet hij echter volgens de zakenmensen nooit volmaken in Rotterdam. De hoop is dat hij, al eerder voor veel meer dan de vijf tot zeven miljoen heeft gekost, naar Spanje of Italië is verhuisd.