Komst van Philipp Max verlost PSV van hoofdpijndossier, linksback inmiddels in Eindhoven

De aanstaande PSV-linksback Philipp Max is dinsdagmiddag aangekomen op Eindhoven Airport. Na het ondergaan van een medische keuring wil PSV hem op woensdag presenteren. De 26-jarige verdediger komt voor 8 miljoen euro en een aantal bonussen over van FC Augsburg. Het totale bedrag blijft onder de 10 miljoen euro.

Max tekent volgens het Duitse Bild tot medio 2024 in Eindhoven en wordt direct een van de best betaalde spelers van PSV. Dat kan ook niet anders: de gemiddelde salarissen in de Bundesliga liggen veel hoger dan in de eredivisie en Max groeide in Augsburg uit tot een ervaren kracht.

Veel wisselingen

Na zijn komst kan PSV eindelijk weer vooruit op de linksback-positie. De afgelopen jaren wisselde bij PSV gevoelsmatig nergens zoveel als op die plek en was er volop nieuws voor de hekelaars en liefhebbers van de transferperiode. In het tweede deel van seizoen 2019-2020 stond Ricardo Rodríguez op huurbasis op die plek en een koop bleek niet haalbaar voor PSV. Hij speelde goed, maar is nu actief voor Torino. Daarvoor waren Michal Sadílek, Olivier Boscagli, Toni Lato en Nick Viergever opties geweest. Sadílek en Boscagli vielen door de mand en met name voor de Tsjech was dat pijnlijk omdat hij zijn stinkende best deed, maar het niet zijn natuurlijke positie was.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kregen Chris Gloster, Dennis Vos en Mauro Júnior bij PSV een kans. Gloster was snel klaar en heeft zelfs zijn plek bij de beloften verloren aan Vos. Mauro deed het naar behoren en zelfs onverwacht goed, maar speelde niet op zijn natuurlijke positie. Vorig seizoen was met name het verhaal van Lato schrijnend. Hij zou eigenlijk gekocht worden en kwam op het laatste moment op huurbasis, na een draai bij Valencia. Uiteindelijk speelde hij maar één officiële minuut voor PSV en leek hij een speelbal te zijn geworden in een machtsspelletje bij PSV. Terwijl hij naar eigen zeggen bijna de beste fysieke data van de hele selectie kon overleggen, hield coach Mark van Bommel naar buiten toe vol dat hij niet geheel fit was. Tot hevige ergernis en verdriet van Lato, maar hij hield zijn verbijstering intern.

Kanonnenvoer

In seizoen 2018-2019 had PSV met Angeliño een linksback die meer dan voldeed en een hoog niveau haalde. Toch was er ook in dat jaar bij PSV genoeg te doen om die positie, omdat de technische staf (onder leiding van Van Bommel) aandrong op het aantrekken van Australisch international Aziz Behich. Van Bommel zag daarna alsnog snel in dat Behich kanonnenvoer voor Angeliño was.

Voor 2018 was er ook genoeg te lezen over de situatie op de linkervleugel bij PSV. Jetro Willems had op die plek na Erik Pieters een aantal jaren voldaan en Joshua Brenet werd uiteindelijk de opvolger van Willems, hoewel het niet zijn natuurlijke positie was. Een aantal transferperiodes achter elkaar greep PSV telkens mis op de spelersmarkt, met het mislukken van de transfer van Lumor Agbenyenu als absoluut dieptepunt. Zijn vlucht naar Eindhoven was al geboekt, maar de linksback stapte op het laatste moment niet in het vliegtuig en koos na wat wildwest-taferelen vanuit Sporting Portugal voor een verblijf in Lissabon.

Volledig scherm Aziz Behich kreeg geen poot aan de grond bij PSV en verloor al snel de concurrentiestrijd met Angeliño. © BSR Agency