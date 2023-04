Koning over Feyenoord: ‘Er is maar een team dat het verdient om dit jaar Nederlands kampioen te worden’

Column Sjoerd Mossou | Als Ajax een keer geen landskampi­oen wordt, komt dat altijd door ‘een gebrek aan echte Ajacieden’

Columnist Sjoerd Mossou ziet dat de crisis terug van weggeweest is bij Ajax. Hij ziet dat die altijd volgens dezelfde patronen verloopt in Amsterdam. ,,De nieuwe Duitse technisch directeur Sven Mislintat doet er daarom verstandig aan om als de sodemieter zijn diepe liefde voor Cruijff te belijden in een groot interview.”