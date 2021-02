Koning van Bali strijkt neer in de Achterhoek: ‘De Graafschap verdient promotie’

Misschien zullen mensen hem voor gek verklaren. Op het Indonesische Bali leefde Melvin Platje zonder te overdrijven als een koning. Een zwembad in de achtertuin, een salaris om van te dromen en een heldenstatus die zijn grenzen niet kende. Mensen vernoemden zelfs hun baby’s naar Platje, een van de meest trefzekere spitsen van de Indonesische competitie. Toch koos hij voor een terugkeer naar het koude Nederland. ,,Het is wel heel wat anders, haha. Ik kan niet even in het zwembad duiken. Het leven op Bali is het beste wat je kunt krijgen.’’