Koopmeiners blijft bij groep ondanks schorsing voor laatste poulewedstrijd

Noa Lang

Naast Koopmeiners kan Van de Looi dinsdag naar alle waarschijnlijkheid ook niet beschikken over Noa Lang. De aanvaller van Club Brugge liep tegen de Duitsers een knieblessure op na een ongelukkige botsing met Koopmeiners. Lang heeft zondag een scan laten maken. De uitslag daarvan is nog niet bekend. Van de Looi zei zaterdag al er niet van uit te gaan in de groepsfase van het EK nog over Lang te kunnen beschikken.



Jong Oranje heeft de hersteltraining van zondag op het veld van de club BVSC in Boedapest geschrapt. De selectie traint binnen.



Om de kwartfinales van het EK te halen, moet Jong Oranje dinsdag winnen van het al uitgeschakelde Jong Hongarije. Een overwinning is sowieso genoeg als er een winnaar komt bij het treffen tussen Jong Roemenië en Jong Duitsland. Spelen die twee landen met 2-2 of meer (3-3 of 4-4 etcetera) gelijk, dan is Jong Oranje uitgeschakeld. De drie landen zouden dan allemaal op 5 punten uitkomen en dan wordt eerst naar het onderlinge doelsaldo tussen de drie landen gekeken in plaats van naar het volledige doelsaldo.