Koopmeiners is teleurstelling kwijt: ‘Leuk om een team te leiden’

Koopmeiners was vorige week nog teleurgesteld dat hij niet voor het Nederlands elftal was geselecteerd, maar dat gevoel is hij nu kwijt. Van de Looi liet de middenvelder weten dat hij, net als bij AZ, aanvoerder is tijdens het EK. ,,In die zin ben ik het wel gewend, ik vind het leuk om een team te leiden. Als je dat ook bij het nationaal team mag doen, geeft dat wel een bijzonder gevoel.”