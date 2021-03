Koopmeiners met goal belangrijk tegen PSV: ‘We zijn dodelijk effectief’

samenvattingMet een 2-0 thuisoverwinning op PSV, zorgde AZ er vanmiddag voor dat de strijd om plek twee weer volledig open is komen te liggen. Aanvoerder Teun Koopmeiners had daar met een doelpunt een groot aandeel in. ,,We zijn dodelijk effectief.”

Een terechte overwinning was het, zo constateerde Koopmeiners bij de microfoon van ESPN. ,,Ik denk dat we goed verdedigd hebben. Daarbij waren we aan het begin erg goed aan de bal, later werd het allemaal wat slordiger. Maar we zijn dodelijk effectief", aldus de middenvelder, die Jesper Karlsson al vroeg de 1-0 zag maken. ,,Volgens mij had hij hem bij zijn eerste actie al hangen en stond de keeper vast. Dan begin je een wedstrijd lekker.



Na rust deed Koopmeiners zelf een duit in het zakje, toen hij hard de 2-0 tegen de touwen knalde. Het was zijn 35ste voor AZ in de eredivisie, maar pas zijn tweede met zijn rechtervoet. ,,Ik dacht nu gaan we maar eens met rechts schieten. Je raakt hem lekker en ook hier hield Jesper weer fantastisch het overzicht, want hij had zelf ook nog kunnen schieten. Verder zijn we niet meer in de problemen geweest.”

Door interlands ligt de eredivisie nu een week stil. Bondscoach Frank de Boer selecteerde Koopmeiners niet voor de WK-kwalificatiewedstrijden, in plaats daarvan werd hij opgeroepen voor Jong Oranje. Of de middenvelder zich met tegenzin gaat melden voor het jeugd-EK? ,,Nee, laat ik dat één keer duidelijk zeggen voor iedereen. Het was voor mij een teleurstelling dat ik niet bij het grote Oranje zat, maar het EK is ook een prachtig podium en we gaan er een mooi EK van maken.

