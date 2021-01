Koopmeiners na uitschakeling tegen Ajax: ‘Onnodige nederlaag’

Vitesse in KNVB-be­ker met de handrem op langs B-elftal ADO Den Haag

19 januari ARNHEM - Vitesse heeft weinig energie verspild voor een plek in de kwartfinale van de KNVB-beker. De Arnhemse club won dinsdagavond met de handrem op in armoede van een B-elftal van ADO Den Haag. In GelreDome was het verschil minimaal: 2-1.