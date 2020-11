Koopmeiners over tegenstander Sociedad: ‘Dit is een fantastisch elftal’

Ook trainer Arne Slot was onder de indruk: ,,De manier waarop zij combineren en tegelijkertijd zo goed blijven staan is heel goed. Je moet ook niet vergeten dat Sociedad tegen de andere tegenstander uit de poule, Napoli, hier ook oppermachtig was.” Slot gooide een halfuur voor tijd zijn tactiek om met de nodige wissels. ,,Want van tevoren had ik bedacht dat we ze achter hun laatste linie pijn konden doen. Dit omdat zij ons over het hele veld afjagen. Met Ferdy Druijf erin speelden we anders en kwamen nog tot kansen.”