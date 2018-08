Koploper Go Ahead wint, punt voor Twente in Helmond

Van Bommel wil kunstgras bij PSV weg hebben

16:53 Mark van Bommel wil op termijn af van het kunstgras op het jeugdcomplex bij PSV, waar bijvoorbeeld het beloftenteam van PSV nu duels in de eerste divisie op afwerkt. De coach van PSV zei dat in aanloop naar het duel van zaterdag met PEC Zwolle, dat al jaren op plastic sprieten actief is in het eigen MAC3PARK-stadion. Wanneer een en ander gerealiseerd kan worden, is nog niet precies duidelijk.