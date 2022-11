Koploper PSV verliest topper van AZ en profiteert niet van misstap Ajax

In de wetenschap dat Ajax twee punten had laten liggen, begon PSV aan het duel tegen AZ, een wedstrijd die haast traditioneel schade oplevert. Van de laatste zes eredivisieduels tegen de Alkmaarders gingen er vijf verloren.

Maar het puntenverlies van Ajax sterkte het gemoed in het Philips Stadion waar het op de tribune gonsde over een eventueel naderend herfstkampioenschap. Met een gelijkspel alleen al kon afstand worden genomen van de Amsterdammers, zo vlak voor de lange WK-break. Maar dat én het bezoek van de Braziliaanse clublegende Romario konden niet voorkomen dat AZ in Eindhoven al snel op voorsprong kwam.

Volledig scherm Romario, voormalig spits van PSV, was in Eindhoven om zijn voetafdruk te vereeuwigen. © ANP

Na een kleine twintig minuten profiteerde AZ profiteerde van een veel te nonchalante pass van Joey Veerman. Jesper Karlsson kon erna doorbreken en Vangelis Pavlidis bedienen. De Griekse spits, voor het eerst weer in de basis na zijn lange blessure, kon simpel de score openen.

PSV drukte AZ daarna terug en kreeg kansen via Luuk de Jong, terwijl een kopbal van Érick Gutiérrez (beiden WK-gangers) de paal schampte van het doel naast AZ-doelman Hobie Verhulst. De keeper kon vorige week nog verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies tegen RKC door twee blunders.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis zet AZ op 0-1. © ANP

PSV mocht het zich sowieso aanrekenen dat het AZ niet de wil oplegde. De Alkmaarders zijn na een goed begin van het seizoen waarin het zelfs even koploper was ver teruggezakt en won slechts een van de laatste vier duels. Om aansluiting te blijven houden bij de eredivisiekopgroep met ook PSV, Ajax, Feyenoord en FC Twente moest er in Eindhoven minstens een punt gehaald worden. AZ had het zichzelf voor rust nog makkelijker kunnen maken. Een inzet van Tijjani Reijnders eindigde op de lat.

PSV dacht ruim een halfuur voor tijd de gelijkmaker te maken via Cody Gakpo die raak kopte uit een voorzet van invaller Anwar El Ghazi maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het was evenwel in een fase waarin de thuisploeg sterker werd. Zonder overigens voor direct doelgevaar te zorgen voor het doel van AZ-goalie Verhulst.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Met de invallers Guus Til, voor de geblesseerde El Ghazi, en Noni Maduke trachtte PSV via een slotoffensief nog een goed einde te breien aan de eerste wisselvallige seizoenshelft. Maar tot een doelpunt kwam de ploeg van Ruud van Nistelrooij niet. Madueke raakte zeven minuten voor tijd wel nog de paal, een opgelegde kans in de negentigste minuut ging huizenhoog over.

Niet alleen verzuimde PSV door het verlies te profiteren van de misstap van Ajax, het zag ook AZ dichterbij komen tot op een punt, terwijl Feyenoord zich tot herfstkampioen van Nederland kronen als het de thuiswedstrijd tegen Excelsior wint.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.