Kopposities in eredivisie en Conference League laten AZ niet zweven: ‘We hebben er niks aan’

AZ is zowel koploper in de eredivisie als in de Conference League-poule waarin het donderdagavond Apollon Limassol uit Cyprus treft. De gewonnen wedstrijden en de ongeslagen status van de Alkmaarders is volgens verdediger Pantelis Hatzidiakos echter geen onderwerp van gesprek binnen de spelersgroep.

,,Ik hoor niemand praten over het feit dat we ongeslagen zijn. We proberen onszelf steeds een beetje beter te maken, want de enige die ons zou kunnen stoppen zijn we zelf. We hebben er ook niks aan dat we op dit moment bovenaan staan.”

Hatzidiakos, die is geboren op Rhodos in Griekenland en zijn Cypriotische tegenstanders zegt te kunnen verstaan donderdagavond, zegt nog niet tevreden te zijn over het seizoen. ,,We willen nog beter worden dan we op dit moment zijn.” De Griekse international ziet wel degelijk een verschil met vorig seizoen. ,,De samenstelling van de selectie is beter denk ik. Afgelopen zomer hebben we op het trainingskamp een gesprek gehad met z’n allen en doelen afgesproken voor het komende seizoen. Daar zijn we tijdens de interlandbreak op teruggekomen. Het is goed om te zien dat veel spelers dan hun mening geven.”

Quote Het is hartstikke leuk maar we hebben nog maar iets van twintig procent van de wedstrij­den van het seizoen gespeeld Coach Pascal Jansen

Ook trainer Pascal Jansen rekent zich nog niet rijk. ,,Het is hartstikke leuk maar we hebben nog maar iets van twintig procent van de wedstrijden van het seizoen gespeeld. Het is een fijne start maar niet meer dan dat. Als je een nieuw team bouwt, zoals we dat op dit moment aan het doen zijn, heeft dat tijd nodig. We hebben een vrij jonge groep die zich ontwikkelt en op dat moment profiteren we van de groei van de spelers.”

Trots is Jansen, die zich niet wilde uitlaten over de reuzennederlaag die Ajax dinsdagavond leed in de Champions League tegen Napoli (1-6), op de volledige focus die zijn spelers hebben op het beter worden. Van de positieve kritieken in de media trekt hij zich weinig aan. ,,Want het kan volgende week weer helemaal anders zijn.”

AZ treft donderdagavond met Apollon Limassol een tegenstander die zich toch ook lijkt te concentreren op de derby van maandag tegen Anorthosis Famagusta waardoor enkele spelers de reis naar Alkmaar niet hebben gemaakt. En dat terwijl Apollon een goed resultaat zal moeten halen om AZ, dat vijf punten meer heeft en waarvoor plaatsing voor de knock-outfase bij winst voor het oprapen ligt. Dani de Wit traint woensdag weer mee met de groep nadat hij tegen FC Groningen nog geblesseerd uitviel.

Succesvol beroep

AZ is succesvol in beroep gegaan tegen de straf van de Europese voetbalbond UEFA waarin drie vakken van het stadion in Alkmaar gesloten moesten blijven in de thuiswedstrijd tegen Apollon Limassol. De UEFA heeft de straf omgezet in een voorwaardelijke straf, met een proeftijd van een jaar.



De UEFA heeft daarnaast de geldboete teruggebracht van 50.000 euro naar 30.000 euro. AZ had de straf gekregen vanwege ongeregeldheden in het duel met het Portugese Gil Vicente op 18 augustus, maar was daartegen in beroep gegaan. ,,We zijn blij dat ons beroep tegen de straf gedeeltelijk is toegewezen, zodat we donderdagavond hopelijk alsnog kunnen rekenen op een sfeervolle Van der Ben-tribune”, zei algemeen directeur Robert Eenhoorn. ,,We zijn als club nu echter dubbel gewaarschuwd voor eventuele nieuwe sancties vanuit de Europese voetbalbond.”