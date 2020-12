Koster roept juichende Willem II-aanvaller tot orde: ‘Niet in situatie om al te uitbundig te zijn’

In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Ajax morgen, had Willem II-trainer Adrie Koster eerst nog een paar binnenbrandjes te blussen. Zo werd aanvaller Ché Nunnely maandagmorgen op de vingers getik.

Door Wilber Hack



In de trainerskamer sprak Koster Nunnely erop aan dat hij zo uitbundig juichte na diens treffer tegen AZ. Het was het derde doelpunt van de Tilburgers bij de 5-3 nederlaag, gemaakt in de extra tijd. Een doelpunt dus zonder waarde.

De actie zou uitgelegd kunnen worden als een provocatie aan de technische staf. Nunnely moest bij de uitwedstrijd tegen AZ genoegen nemen met een plaats op de bank. De jeugdinternational kon, indien fit, meestal wel rekenen op een basisplaats. Wegens een bovenbeenblessure miste hij alleen de duels met Feyenoord en FC Twente.

,,Nunnely heeft verklaard dat hij juichte uit pure vreugde om zijn doelpunt en dat hij er geen andere bedoelingen mee had", verklaarde Koster. ,,Hij was zich van geen kwaad bewust. Ik heb hem uitgelegd dat hij bij Willem II niet in een situatie zit om al te uitbundig te zijn na zo'n doelpunt. Door de positie op de ranglijst wordt elke handeling op een weegschaal gelegd.”

Er waren wel meer gesprekjes op de dag dat het hoofd leeggemaakt moest worden voor de wedstrijd tegen Ajax. Dat is morgen alweer de volgende klus voor de Tilburgers. Zo moest Görkem Saglam verklaren waarom hij de muur uiteen liet splijten terwijl het niet Mozes was die klaar stond om een vrije trap te nemen, maar gewoon Teun Koopmeiners. Het was een sprong ‘ins Blaue hinein’.

,,Ook dat was geen kwade opzet”, zei Koster over de actie, waardoor AZ dwars door de muur raak kon schieten. ,,Saglam dacht dat Koopmeiners de bal langs de muur zou schieten. Hij wilde in de baan van het schot komen. Maar in zulke situaties is het een kwestie van naar de keeper luisteren. Die geeft aan hoeveel mensen er in de muur moeten staan.”

Koster: ,,Je kunt nog zo aardig voetballen en de boel nog zo goed neerzetten, als er vijf spelers in de fout gaan is daar niet tegenop te voetballen.”

Volledig scherm Görkem Saglam springt uit het muurtje en geeft Teun Koopmeiners de kans raak te schieten. © Gerrit van Keulen

Nelom

Met een wedstrijd tegen Ajax, dat meester is in het afstraffen van fouten, sluit Willem II de eerste competitiehelft af. In de wedstrijdselectie zal weinig veranderen, al meldde Miquel Nelom zich gisteren voor het eerst sinds weken weer bij de club. In de wetenschap dat 'Ajax altijd kansen weggeeft' beginnen de Tilburgers in eigen huis aan de laatste klus.

,,Ik denk dat Ajax en PSV dit seizoen aan elkaar gewaagd zijn”, zegt Koster, die een verleden heeft bij beide clubs. ,,Ajax heeft misschien wat meer creativiteit. Toch zijn er kansen als we kunnen voortborduren op de goede fases uit de wedstrijden tegen Vitesse en AZ. Maar we mogen zeker geen fouten meer maken.”