KPMG: marktwaarde eredivisiespelers daalt met 25 procent, ook Frenkie miljoenen goedkoper

De totale marktwaarde van de voetballers uit de eredivisie daalt als gevolg van de coronacrisis naar schatting met bijna 25 procent. Dat staat in een rapport van KPMG, dat onderzoek deed naar de gevolgen van de pandemie voor de tien belangrijkste competities in Europa, waaronder die in Nederland.

Volgens KPMG vertegenwoordigden de spelers van de achttien clubs uit de eredivisie in februari, voor de coronacrisis, een marktwaarde van 1,213 miljard. In Nederland is het seizoen inmiddels beëindigd. Als andere competities ook niet afgemaakt kunnen worden, zakt de totale waarde naar 923 miljoen euro.

Procentueel gezien vindt de grootste afname plaats bij FC Emmen. De waarde van de Drentse selectie daalde van 21 naar 14 miljoen euro. Ajax heeft in de eredivisie met afstand de meest waardevolle selectie. Volgens KPMG bedroeg de totale marktwaarde in februari 422 miljoen euro, nu is dat 330 miljoen. De waarde van de PSV-selectie daalt van 169 naar 129 miljoen, de Feyenoorders zijn nu 79 miljoen waard in plaats van 109.

Het onderzoek van KPMG is gebaseerd op financiële cijfers van ruim 200 clubs uit Europa en Zuid-Amerika, analyse van social media en een algoritme waarmee de waarde van voetballers wordt berekend. Als de competities in Europa niet uitgespeeld worden, zoals in ieder geval in Nederland en Frankrijk het geval is, daalt de totale marktwaarde van de spelers uit de tien onderzochte competities met bijna 10 miljard euro. De clubs in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk worden het zwaarste getroffen.

De speler die het meest in waarde achteruit gegaan sinds februari is Eden Hazard. Was de Belgische ster van Real Madrid, die overigens bepaald geen best seizoen doormaakt, eerst nog 136 miljoen waard, nu is dat nog maar 95 miljoen. Een waardevermindering van bijna dertig procent. Hij daalt daarmee net iets meer in waarde dan bijvoorbeeld Alisson, de Braziliaanse keeper van Liverpool.

Frenkie de Jong

En Frenkie de Jong is geen 109 miljoen euro maar nog ‘slechts’ 79 miljoen waard. Overigens berekende KPMG de waardedaling volgens twee scenario’s. De daling van de transferwaarde is vanzelfsprekend hoger als de competitie volledig wordt stilgezet. Mochten de wereldsterren op één of andere manier toch nog kunnen doorvoetballen (zonder publiek) dan is Frenkie de Jong toch weer 94 miljoen waard in plaats van die 79. Aan te nemen is dus dat de beslissing om de Bundesliga te hervatten positief nieuws is voor de meest waardevolle speler van die competitie, Jadon Sancho van Borussia Dortmund. Hij is dan twaalf in plaats van achttien miljoen minder waard is.

Volledig scherm Frenkie de Jong met mondkapje in Barcelona. © AFP

In de top-twintig van dure voetballers die fors in waarde zijn gedaald, is De Jong niet de enige Nederlander. De duurste Nederlander volgens de lijst, Virgil van Dijk, is niet meer 115 miljoen waard maar 86 en de lange tijd in Noord-Italië in volledige quarantaine levende Matthijs de Ligt is nog maar 72 miljoen waard, volgens KPMG. De duurste, Kylian Mbappé, slikt een waardeverlies van liefst 48 miljoen euro.