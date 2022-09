Kraker in Alkmaar: AZ ontvangt FC Twente

Met video Bas Kuipers bezorgt Go Ahead Eagles in Volendam eerste punten van het seizoen

Aanvoerder en verdediger Bas Kuipers moest er aan te pas komen om Go Ahead de eerste overwinning van het seizoen te bezorgen: 2-3. Kuipers was in het laatste kwartier tegen FC Volendam twee keer succesvol bij een corner.

9 september