Kruiswijk na maanden terug op trainingsveld

De Ligt zonder angst naar Parijs: 'Vanuit underdo­grol iets moois laten zien'

10:32 Matthijs de Ligt weet dat Oranje zondag voor een zware opdracht staat. Het elftal in opbouw van bondscoach Ronald Koeman treft in de Nations League met Frankrijk de ploeg die zich voor het eerst als wereldkampioen gaat presenteren aan het publiek in het Stade de France. De Ligt is echter niet van plan om met het Nederlands elftal als bijnummer te gaan figureren op het feestje van 'Les Bleus'.