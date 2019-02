Kuip uitverkocht voor nieuwe Klassieker

Weet Vitesse weer eens te winnen van Willem II?

8:12 • Vitesse won geen van de laatste drie thuisduels met Willem II in de Eredivisie (G1, V2) en kwam in twee van deze wedstrijden niet tot scoren. • Vitesse is ongeslagen in de laatste acht thuisduels in de Eredivisie (W5, G3), de langste reeks voor de club sinds oktober 2015 (11 duels). • Arbiter vanavond in Arnhem is Allard Lindhout.