Kuipers krijgt cruciaal duel in Champions League

Scheidsrechter Björn Kuipers heeft woensdag de leiding over het duel in de Champions League tussen Real Madrid en Borussia Mönchengladbach. Het gaat om een belangrijke wedstrijd uit groep B, waarin de strijd nog helemaal open ligt.

Borussia Mönchengladbach gaat de laatste speelronde in met 8 punten, Sjachtar Donetsk en Real Madrid hebben 7 punten. Internazionale, de Italiaanse club van Stefan de Vrij, maakt met 5 punten ook nog kans op een vervolg in de Champions League. De druk is hoog bij Real Madrid. De recordwinnaar van de Champions League (13 keer) heeft een resultaat nodig om door te gaan, anders dreigt voor het eerst in de geschiedenis een uitschakeling in de groepsfase.

Het eerste duel tussen Gladbach en Real, eind oktober in Duitsland, eindigde in 2-2. Kuipers geeft om negen uur het eerste fluitsignaal in het Estadio Alfredo di Stéfano, het stadion op het trainingscomplex dat Real Madrid voorlopig gebruikt omdat het grote Estadio Santiago Bernabéu wordt verbouwd. Het wordt het vijfde duel in het miljardenbal voor de in Oldenzaal geboren scheidsrechter.

Serdar Gözübüyük fungeert dinsdag in Camp Nou als vierde official bij FC Barcelona - Juventus. De twee topclubs zijn al zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League.