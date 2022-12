Kunnen Rick Karsdorp en José Mourinho weer door één deur? Nederlander doet helft mee tegen RKC

Een vertrek van Rick Karsdorp bij AS Roma leek aanstaande nadat trainer José Mourinho liet weten niet te spreken te zijn over de houding van de Nederlandse verdediger. Maar op het trainingskamp in het Portugese Albufeira kreeg de 27-jarige Karsdorp een helft speeltijd tijdens de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Karsdorp begon op de bank, maar mocht na rust laten zien wat hij in zijn mars had. Halverwege stond het al 2-0 voor AS Roma door goals van Tammy Abraham en Stephan El Shaarawy. Vlak na rust bepaalde Nicolò Zaniolo de eindstand op 3-0. De deze week door RKC aangetrokken Mats Seuntjens miste een strafschop.

AS Roma staat zevende in de Serie A, met 27 punten na vijftien duels. Koploper Napoli heeft veertien punten meer. De ploeg van coach Mourinho hervat de Italiaanse competitie op woensdag 4 januari met een thuiswedstrijd tegen Bologna. Vorig seizoen wonnen Karsdorp en Mourinho met AS Roma de Conference League door in de finale Feyenoord te verslaan.



RKC is de nummer tien van de eredivisie. Het team van trainer Joseph Oosting verzamelde zeventien punten in veertien wedstrijden. Zaterdag 7 januari staat voor de Waalwijkers de eerstvolgende opdracht in de eredivisie te wachten: thuis tegen Heerenveen, achtste op de ranglijst.

Spelersvakbonden steunen Karsdorp

Spelersvakbonden VVCS en FIFPro komen in opstand tegen de manier waarop Karsdorp wordt behandeld door zijn club AS Roma. Volgens zowel de Nederlandse als de internationale bond is de ‘pestcampagne’ tegen de regels van de FIFA. Ze willen dat de nummer zeven van Italië de rechten van de 27-jarige verdediger per direct respecteert.



Karsdorp werd vorige maand door Mourinho buiten de selectie gelaten nadat de Portugees niet te spreken was geweest over de instelling van de Nederlander in een eerder duel. ,,Hij heeft de anderen verraden door zijn gebrek aan professionaliteit op het veld. Ik heb hem verteld dat hij een nieuwe club kan zoeken in januari”, aldus Mourinho toen.



,,Hij is uitgemaakt voor verrader, een ongefundeerde term waar nog geen excuses voor zijn aangeboden”, staat in een verklaring van VVCS en FIFPro. ,,Supporters hebben dit meermaals gebruikt tegen hem en zijn familie. Dit is vanuit de club een manier om de aandacht af te leiden van de slechte prestaties.” De bonden willen meteen actie van de Italiaanse club.

Mauro Júnior weer geblesseerd bij PSV

PSV speelde nog één wedstrijd voor de Eindhovense ploeg het trainingskamp in Marbella van deze week afsluit. De tegenstander? Ook PSV. Trainer Ruud van Nistelrooij had zijn manschappen opgedeeld in twee teams en liet een van zijn ploegen coachen door zijn ervaren assistent Fred Rutten, die in het verleden ook al hoofdcoach is geweest.



Het werd een afgetekende overwinning voor het team van PSV dat in blauwe shirts speelde, met Noni Madueke als een van de uitblinkers. Hij benutte namelijk een penalty en was ook verantwoordelijk voor de 3-0. Tussendoor had Marco van Ginkel de 2-0 gemaakt.

Volledig scherm Mauro Júnior op archiefbeeld. © Pro Shots / Niels Boersema

PSV wilde eigenlijk een duel met een andere tegenstander spelen, maar dat lukte niet. Daarom is besloten tot een onderlinge elf tegen elf, waarbij ook echt op wedstrijdintensiteit word gespeeld. Bij een duel raakte Mauro Júnior ogenschijnlijk stevig geblesseerd aan zijn schouder en de schade is nog afwachten. De schouder schoot uit de kom en de Braziliaan had hoorbaar veel pijn. Clubdokter Gust van Montfort was snel ter plekke en de schouder was uiteindelijk weer snel in de kom.



Of Mauro zonder problemen verder kan, is nog afwachten. De Braziliaan wordt verder onderzocht. Hij was net terug van een zware liesblessure en zit vol plannen om van de tweede seizoenshelft een succes te maken.

