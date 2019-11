Kuyt, Martens en Borowski dagen elkaar uit in Zeist

LIVE LIVE | Sturing vervangt Kvida bij NEC in de basis

19:01 NIJMEGEN - Josef Kvida mist vanavond de topwedstrijd in Leeuwarden tegen Cambuur. De centrale verdediger van NEC raakte dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Excelsior geblesseerd aan zijn enkel, toen hij na een kopduel verkeerd terecht kwam op het kunstgrasveld in Rotterdam. Frank Sturing is zijn vervanger. De Nijmegenaren hopen zich te revancheren na de bekeruitschakeling tegen de koploper van de eerste divisie. Mis niets in het liveblog!