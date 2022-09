Kuyt sprak met ontevreden ADO-supporters bij training: ‘Vind zelf ook dat het niet zo lekker gaat’

Dirk Kuyt heeft zondag een ‘fijn gesprek’ gehad met ontevreden supporters op het trainingscomplex in Rijswijk. Dat zegt de trainer van ADO Den Haag maandagavond voor de camera van ESPN . Een groep van zo'n 25 supporters was afgelopen weekend naar de training van ADO gekomen om te praten over de tegenvallende resultaten.

Er was veel politie op de been in Rijswijk, waar ADO een training afwerkte. De Haagse club had via de politie signalen ontvangen dat ontevreden supporters het trainingscomplex wilden bezoeken. Volgens Kuyt was het een groep supporters ‘die heel erg teleurgesteld is in veel dingen bij de club’.

,,En dan is het fijn om in gesprek te gaan”, zei hij maandagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. ,,Dat het geen leuk gesprek is, dat je elkaar even de waarheid vertelt, was het zeker. Dat zijn volwassen mannen die met elkaar praten. Ik moet zeggen: er wordt vaak negatief over supporters gesproken, maar gisteren is dat op een hele volwassen manier gegaan. Op een gezonde manier, het was nog niet eens een discussie”, aldus Kuyt.

Quote Ik ken de supporters nog niet zo goed en ik heb natuurlijk de onvrede wel gemerkt de afgelopen periode bij de club Dirk Kuyt

De hoofdtrainer vond het bezoek van de ontevreden supporters geen probleem. ,,Bij ons is een de training altijd open voor publiek, iedereen is welkom. We hebben voor niemand geheimen, behalve twee dagen voor de wedstrijd. Dan wil ik wat meer tactisch werken. Voor de rest zijn de supporters altijd welkom. Ik ken de supporters nog niet zo goed en ik heb natuurlijk de onvrede wel gemerkt de afgelopen periode bij de club. Ze vinden het allemaal niet zo lekker gaan en dat vind ik zelf ook”, aldus Kuyt.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes vertelde gisteren nog te begrijpen dat ‘de supporters een statement willen maken’. ,,Het moet niet te vaak gebeuren, maar ik kan me wel indenken dat de supporters dit doen. Als je goed speelt en je verliest ongelukkig, dan is het nog anders. Maar er wordt ook gewoon niet goed gespeeld. Dat zien de supporters gewoon graag anders”, aldus Reijntjes.

Dramatische seizoenstart

ADO Den Haag beleeft een dramatische seizoenstart. De ploeg van Kuyt werd in de eerste competitiewedstrijd compleet zoekgespeeld door Heracles (4-0) en verloor in de vijf duels die daarna volgden nog drie keer. De Haagse ploeg staat daardoor na zes wedstrijden op de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Afgelopen vrijdag kwam ADO tegen Jong AZ niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Vanavond (maandag) komt ADO Den Haag opnieuw in actie, dan uit bij Jong FC Utrecht. Komende vrijdag wacht de ploeg van Kuyt de uitwedstrijd bij koploper PEC Zwolle, dat al twaalf punten meer heeft.

