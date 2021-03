Kuyt verliest als trainer van Feyenoord bij examen trainerscursus

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de laatste minuut. Lindon Selahi bezorgde de ploeg van cursist Kuijt een nederlaag. Kuyt had de beschikking over onder anderen Eric Botteghin, Marcos Senesi, Ridgeciano Haps, Jens Toornstra, Bryan Linssen, Lucas Pratto en Luis Sinisterra.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat bekeek het duel vanaf de tribune. Hij nam daar plaats naast Zeljko Petrovic, zijn voormalig assistent, die nu trainer is van Willem II.



Kuyt, 104-voudig international, liet vorige maand nog zijn contract bij Feyenoord ontbinden. De 40-jarige geboren Katwijker, oud-speler van Feyenoord, liep de afgelopen jaren op diverse plekken in de organisatie van de Rotterdamse club mee om ervaring op te doen.



Technisch directeur Frank Arnesen had Kuijt graag in een officiële functie bij de club gehouden, maar Kuyt dacht dat het voor zijn ontwikkeling beter was om Feyenoord te verlaten. Voor het praktijkexamen mocht hij even terugkeren bij Feyenoord.