Labyad en Tannane terug in selectie Marokko

De 26-jarige Tannane liet zich in de eerste weken van het seizoen zien bij Vitesse. De aanvallende middenvelder speelde drie jaar geleden zijn laatste interland. Labyad (27) mag zich dit seizoen vooralsnog de vaste spits van Ajax noemen. Hij werd wel al in twee competitieduels vroeg gewisseld, nadat een teamgenoot de rode kaart had gekregen.



Middenvelder Dries Saddiki (24) van Willem II is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. Ajax-verdediger Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat (Fiorentina) en Hakim Ziyech (Chelsea) behoren ook tot de groep van 26 spelers. Ziyech, oud-speler van Ajax, is herstellende van een knieblessure en kwam nog niet in actie voor zijn nieuwe club Chelsea.