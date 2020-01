Lammers klaar voor rentree bij PSV, ook Mitroglou fit

Lammers raakte eind juli vorig jaar in de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal geblesseerd. Een operatie aan zijn rechterknie bleek noodzakelijk. Deze maand keerde hij terug in de groepstrainingen.

,,Hij is goed fit en moet nu langzaam weer minuten gaan maken", aldus trainer Ernest Faber op de website van PSV., ,Op de training zie je niets aan hem, dat is mooi om te zien. De vooruitzichten zijn positief. Nu is het aan hem om in de praktijk te bevestigen.”

Faber is niet van plan zijn opstelling grondig te wijzigen voor het treffen in Breda tegen NAC, de huidige nummer vijf in de eerste divisie. ,,Wij gaan met ons sterkst mogelijke elftal starten. De beker is een heel belangrijk toernooi voor ons”, zei hij. ,,We willen ‘m winnen.”