Larsson viert terugkeer met goal in benefietwedstrijd

De opbrengst van het duel gaat naar de Stichting ‘Overleven met Alvleesklierkanker’. Deze stichting zet zich via de campagne ‘Support Casper’ in voor baanbrekend onderzoek naar betere behandelmethoden bij patiënten met alvleesklierkanker, met Feyenoord-clubarts Casper van Eijck als boegbeeld.



Feyenoord kon tegen Den Haag uiteraard geen beroep doen op de (jeugd)internationals, terwijl Robin van Persie en Jan Arie van der Heijden niet fit genoeg waren om in actie te komen. Jens Toornstra opende in alleszins redelijk gevulde Kuip de score, Bilal Basacikoglu maakte snel daarna de 2-0 en Larsson tikte 3-0 binnen. De Zweed had nog tweemaal kunnen scoren, maar de linkerspits liet de fraaie kansen liggen.



Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf onder andere keeper Ramón ten Hove, de middenvelders Emil Hansson en Jordy Wehrmann en spits Dylan Vente een kans om zich te laten zien vanaf de start. De laatste zorgde voor het moment van de avond door een voorzet van invaller Joel Zwarts zeer fraai binnen te koppen: 4-0.