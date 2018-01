Leegloop al begonnen bij Achilles’29

De maat is vol voor veel spelers. ,,De meeste jongens willen niet meer spelen”, zegt verdediger Marijn de Kler. ,,Ook al komt er een doorstart en wil de club praten over een nieuw contract. We zijn zes maanden voorgelogen, de meesten zijn wel klaar met het spelletje.”



Mart Raterink: ,,Er is constant de indruk gewekt dat er binnen een bepaalde tijd dingen geregeld werden. Dat kan gaan over ons geld of een sponsordeal. Uiteindelijk werden die deadlines nooit gehaald. We zijn lang aan het lijntje gehouden, het is gewoon niet eerlijk gespeeld.”



De Kler en Raterink verwoorden het gevoel dat veel spelers hebben. ,,We zijn lang genoeg doorgegaan zonder dat we geld kregen”, zegt middenvelder Kürsad Sürmeli. ,,We hebben al die tijd onze mond gehouden en ons heel netjes gedragen. Nu is het gewoon allemaal te veel.”



Vanaf april heeft Achilles salarisproblemen, de spelers hebben nog voor tweeënhalve maand geld tegoed. Uitzicht op een snelle oplossing is er niet, de spelers zitten midden in een juridisch gevecht. Raterink: ,,Terwijl wij niet veel tijd hebben. Clubs zijn nu op zoek naar spelers, maar halverwege februari zitten alle teams vol. Ik kan clubs die geïnteresseerd zijn geen toezegging doen, omdat er geen duidelijkheid is.”