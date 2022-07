Leegloop bij Feyenoord maakt Justin Bijlow niet ongerust: ‘Soms moet je even geduld hebben’

Door Mikos Gouka



Justin Bijlow knikt. Natuurlijk heeft de geboorte van dochtertje Dahlia Sofia, ruim een maand geleden, impact op zijn leven. Veel ouders van pasgeborenen beweren dat het makkelijker relativeren is met een kleine in de wieg, maar daar wil de doelman niet aan. ,,Het vaderschap is prachtig, daar is geen twijfel over’’, zegt hij. ,,Ik wilde altijd jong vader worden. Ik ben heel blij als ik haar weer zie, maar ik kan nog steeds behoorlijk chagrijnig zijn als het in trainingen en wedstrijden niet lukt, hoor. Ik ben ziek als ik niet win, daar verandert de komst van onze dochter niets aan.’’