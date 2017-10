Leemans: PSV blijft mijn droom

Maar Leemans is ook een jongen die als jeugdspeler uiteindelijk net niet het eerste elftal haalde in Eindhoven. ,,Wel enigszins verklaarbaar met spelers als Andrés Guardado en Jorrit Hendrix voor je'', vindt hij zelf. ,,Als ik eerlijk ben, vond ik mezelf er ook nog niet klaar voor.'' Al heeft hij zich er nog zeker niet bij neergelegd dat hij nooit meer het rood-wit gestreepte shirt om zijn lijf trekt. ,,Spelen in PSV 1 blijft nog altijd mijn droom.''



Het zijn sentimenten die hij vandaag maar even van zich afschudt in De Koel. Dan hoopt hij zijn jeugdliefde pijn te doen namens VVV. En dat kan, denkt Leemans, die de Venlonaren hoogstpersoonlijk naar de eredivisie schoot met twee treffers tegen RKC en in de laatste competitiewedstrijd tegen Excelsior nog de maker was van een Bergkampiaanse lobgoal. ,,We hebben ongelooflijk veel zelfvertrouwen. We spelen goed, halen punten en bewijzen tegen clubs als Twente en Groningen dat we kunnen verrassen. Waarom zou dat tegen PSV niet lukken? Tegen Ajax (0-2) hebben we het ook een uur lang goed gedaan. We staan terecht zo hoog op de ranglijst.''