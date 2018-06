Leeuwinnen kunnen zich al plaatsen voor WK

Door Daniël Dwarswaard Oranje plaatst zich voor het WK als het vanavond zelf in Heerenveen wint van het zwakke Slowakije en concurrent Noorwegen verliest van Ierland. De Noorse vrouwen spelen al om 18.00 uur. De speelsters van Oranje trappen om 20.00 uur af in het Abe Lenstra Stadion. Als Nederland en Noorwegen hetzelfde resultaat behalen, zal op 4 september een spannende ontknoping van de kwalificatie volgen. Dan staat namelijk Noorwegen-Nederland op het programma en kan de ploeg van Sarina Wiegman zich alsnog rechtstreeks plaatsten voor het WK dat volgende zomer in Frankrijk wordt gehouden.

Als de Oranjevrouwen dat niet redden is er nog een ontsnappingsmogelijkheid. Want los van de zeven Europese groepswinnaars in de kwalificatie is er nog één plek voor een Europees land. De vier beste nummers twee strijden in een dubbele play-off voor dat laatste ticket. Het ligt in de lijn der verwachting dat Nederland daarbij hoort als het de groepswinst misloopt.



Nederland leeft met vertrouwen toe naar de volgende wedstrijd in de reeks. Afgelopen vrijdag werd Noord-Ierland nog simpel met 0-5 verslagen. Nederland mist de geblesseerden Kika van Es en Tessel Middag, maar zij maakten al geen deel uit van het beoogde basisteam. Sherida Spitse gaat haar 150ste interland spelen voor Oranje.